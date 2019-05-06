Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации Владимира Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин в понедельник, 6 мая, заявил, что собирается подать в отставку после инаугурации Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

« Я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю », — сказал Павел Климкин.

По словам главы внешнеполитического ведомства, он первым выступит с подобным предложением в связи с необходимостью соблюдения политической культуры.

« Меня никто не будет увольнять (в одностороннем порядке — Прим. ред.), поскольку у нас должна быть политическая культура, в политической культуре это будет правильно и по-человечески позволить новому президенту выбрать тех, с кем он будет работать », — заявил дипломат.

Павел Климкин подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество с Владимиром Зеленским не исключено — и в качестве советника, и в качестве участника переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Климкин предложил ввести украинский аналог акции «Бессмертный полк». Таким образом глава МИД Незалежной прокомментировал предложение пройти 9 мая с портретами погибших в Донбассе.