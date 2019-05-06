Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации Владимира Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин в понедельник, 6 мая, заявил, что собирается подать в отставку после инаугурации Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.
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По словам главы внешнеполитического ведомства, он первым выступит с подобным предложением в связи с необходимостью соблюдения политической культуры.
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Павел Климкин подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество с Владимиром Зеленским не исключено — и в качестве советника, и в качестве участника переговоров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Климкин предложил ввести украинский аналог акции «Бессмертный полк». Таким образом глава МИД Незалежной прокомментировал предложение пройти 9 мая с портретами погибших в Донбассе.