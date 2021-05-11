Радоница или Радуница — древний славянский весенний праздник поминовения усопших. Испокон веков он приходился на ту неделю, которую в последствии, уже после крещения Руси, православные стали именовать как Фомину или Светлую.

Праздник был воспринят и переосмыслен церковью, и зародился обычай сразу после Пасхи совершать торжественное поминовение умерших во вторник Фоминой недели, так как по церковному Уставу на Страстной и Светлой неделях поминовение усопших не совершается. Потому его еще называют Родительским днем.

Суть праздника заключается в том, что не только святые, но и все верующие не умирают, но живут во Христе, а он своим воскресением из мертвых победил смерть. Поэтому умершие христиане не перестают быть частью церкви и сохраняют с ней и с остальными ее чадами реальное, живое общение.

В этот день верующие устремляются на кладбища, где, помимо ухода за могилой, принято также оставлять что-то со своего пасхального стола — яйцо или кулич, а также зажечь свечу, помолиться. Ведь согласно верованиям, душа умершего нуждается в молитвах, так как сама этого сделать не может.

На Радоницу допускается работать лишь в случае острой необходимости, потому что не стоит преуменьшать значимость дня.

Некоторые этимологи считают, что слово «радуница» образовалось от литовского слова raudine — «молитва за умерших с плачем и причитанием».

Приметы на 11 мая:

Если подул теплый ветер, то весна будет благодатной.

Цвет рябины к хорошей урожайности овса.

Ночь на 11 мая выдалась теплой — значит, жди урожайного года.

Березы дают много сока — к дождям.

Приснившиеся сны с 10 на 11 мая могут сбыться через три дня.

Что можно и нельзя делать на Радоницу:

В этот день считалось запретным стричь младенцам волосы и ногти. Нельзя было прокалывать уши, чтобы не потерять слух, а также объявлять о скорой свадьбе — такой брак, полагали в народе, долго не просуществует, пишет «Утро.ру».

Запрещалось на Родоницу горевать и плакать. Вместо этого нужно было молиться и помогать усопшим подношениями. Можно было работать только при острой необходимости, чтобы не преуменьшать значение праздника.

Обязательно нужно было отправиться на кладбище к родственникам, зажечь на могиле свечу и совершить литию по усопшему. После следовало прибраться на месте захоронения, посидеть немного в тишине и вспомнить покойного хорошим словом.

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