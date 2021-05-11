Радоница — пасхальное поминовение усопших: что можно и нельзя делать 11 мая
5-tv.ru рассказывает о традициях верующих в Родительский день.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Радоница или Радуница — древний славянский весенний праздник поминовения усопших. Испокон веков он приходился на ту неделю, которую в последствии, уже после крещения Руси, православные стали именовать как Фомину или Светлую.
Праздник был воспринят и переосмыслен церковью, и зародился обычай сразу после Пасхи совершать торжественное поминовение умерших во вторник Фоминой недели, так как по церковному Уставу на Страстной и Светлой неделях поминовение усопших не совершается. Потому его еще называют Родительским днем.
Суть праздника заключается в том, что не только святые, но и все верующие не умирают, но живут во Христе, а он своим воскресением из мертвых победил смерть. Поэтому умершие христиане не перестают быть частью церкви и сохраняют с ней и с остальными ее чадами реальное, живое общение.
В этот день верующие устремляются на кладбища, где, помимо ухода за могилой, принято также оставлять что-то со своего пасхального стола — яйцо или кулич, а также зажечь свечу, помолиться. Ведь согласно верованиям, душа умершего нуждается в молитвах, так как сама этого сделать не может.
На Радоницу допускается работать лишь в случае острой необходимости, потому что не стоит преуменьшать значимость дня.
Некоторые этимологи считают, что слово «радуница» образовалось от литовского слова raudine — «молитва за умерших с плачем и причитанием».
Приметы на 11 мая:
- Если подул теплый ветер, то весна будет благодатной.
- Цвет рябины к хорошей урожайности овса.
- Ночь на 11 мая выдалась теплой — значит, жди урожайного года.
- Березы дают много сока — к дождям.
- Приснившиеся сны с 10 на 11 мая могут сбыться через три дня.
Что можно и нельзя делать на Радоницу:
В этот день считалось запретным стричь младенцам волосы и ногти. Нельзя было прокалывать уши, чтобы не потерять слух, а также объявлять о скорой свадьбе — такой брак, полагали в народе, долго не просуществует, пишет «Утро.ру».
Запрещалось на Родоницу горевать и плакать. Вместо этого нужно было молиться и помогать усопшим подношениями. Можно было работать только при острой необходимости, чтобы не преуменьшать значение праздника.
Обязательно нужно было отправиться на кладбище к родственникам, зажечь на могиле свечу и совершить литию по усопшему. После следовало прибраться на месте захоронения, посидеть немного в тишине и вспомнить покойного хорошим словом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 11 мая изменится жизнь разных знаков зодиака.
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