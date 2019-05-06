Новые правила диспансеризации вступили в силу 6 мая

В России вступили в силу новые правила диспансеризации, утвержденные Минздравом. С 6 мая 2019-го бесплатную ежегодную диспансеризацию смогут проходить все граждане старше 40 лет, сообщает «Российская газета».

Для россиян от 18 до 39 лет действует старое правило — один профилактический медосмотр в три года. При этом диспансеризация по-прежнему остается бесплатным и добровольным мероприятием.

Кроме ежегодной диспансеризации, для людей старше 40 будут проводиться скрининги с целью выявить онкологические заболевания. Более молодых пациентов терапевты будут осматривать на предмет визуальных признаков онкологии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургские хирурги провели уникальную операцию по восстановлению подвижности пальцев рук.