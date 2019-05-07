«Чтоб я так жил»: В каких царских условиях живут любимые питомцы звезд эстрады

Странности некоторых представителей российской эстрады не ограничиваются только их образом жизни. Звезды шоу-бизнеса создают и невероятные по уровню роскоши условия для своих домашних питомцев, которым позавидовали бы многие россияне.

Гороскоп на 7 мая: Девы, самое время сбежать в пустыню!

Королева шансона Любовь Успенская содержит в своем особняке сразу несколько собак и кошек. У каждого питомца есть своя комната и няня, которая обеспечивает животным необходимый уход, а также повар, следящий за их сбалансированным питанием. Более того любимец певицы йоркшрский терьер Френки «обладает» и своим гардеробом с дизайнерскими нарядами и аксессуарами, которые, впрочем, по заверению самой артистки, носить он не любит.

Актриса и телеведущая Алла Михеева сотворила из своего французского бульдога Шнапса светского пса, беря его повсюду с собой — в рестораны, кино, на съемки.

Кот Анастасии Волочковой по кличке Лакки и вовсе «сидит» на особой диете, употребляя особый корм. По велению хозяйки, животное регулярно обследуется у ветеринара и даже «подвергается» всевозможным процедурам по уходу за своей пушистой шерстью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у певицы Максим в ее роскошном доме есть даже душевая для собак.