Александра Стриженова попала в ДТП с детьми

Внучка знаменитого советского актера Олега Стриженова, а также племянница известного телеведущего — Александра Стриженова попала в ДТП вместе с тремя своими детьми. Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.

«Это треш какой-то: я стою — в меня врезаются. Бог отвел — ехала со всеми детьми», — цитирует Александру StarHit.

К счастью, в аварии пострадал только автомобиль. Позже женщина опубликовала фотографии, подтверждающие, что с малышами все в порядке.

Как отмечает издание, многодетная мама, оставшаяся без поддержки родных, постоянно жалуется на нехватку времени, и, возможно, поэтому часто попадает в ДТП. Так, в феврале беременная Александра едва не погибла на трассе, когда на полосе неожиданно появился не успевавший перестроиться грузовик. Чтобы избежать лобового столкновения, женщина быстро выкрутила руль и вылетела в кювет.

Александра Стриженова — дочь скончавшейся в 2003 году актрисы Натальи Стриженовой, племянница известного актера и телеведущего Александра Стриженова.

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