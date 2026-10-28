Смертельная угроза номер один: Мурашко назвал главную опасность для россиян

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 67 0

Медицинская система должна уделять внимание различным сосудистым осложнениям, не снижая качества экстренного лечения.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Мурашко назвал сердечно-сосудистые заболевания ведущей причиной смертности

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности населения России. Именно болезни системы кровообращения занимают первое место в структуре летальных исходов. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил на сессии «Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия — Африка».

«В структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания доминируют, занимают ведущее место», — подчеркнул глава ведомства.

По словам Мурашко, отечественная система здравоохранения должна уделять внимание не только лечению острых состояний, связанных с нарушением работы сердца и сосудов. Не менее важным направлением остается помощь пациентам с другими сосудистыми патологиями и осложнениями.

При этом министр отдельно подчеркнул, что развитие дополнительных направлений не должно происходить в ущерб экстренной медицине.

В России уже функционирует сеть специализированных сосудистых центров, которые оказывают медицинскую помощь при инфарктах и инсультах. Однако их задачи этим не ограничиваются. В подобных учреждениях также занимаются лечением периферических тромботических осложнений, возникающих при образовании кровяных сгустков в сосудах за пределами сердца и головного мозга.

Ранее Минздрав сообщал, что за последние семь лет больничная летальность от инфаркта миокарда сократилась более чем на 26%, а от острых нарушений мозгового кровообращения — почти на 20%. Более 3,4 миллиона пациентов с заболеваниями системы кровообращения обеспечены бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об успехах российской медицины в борьбе с инфарктами. Тогда Мурашко сообщил, что количество повторных инфарктов в стране сократилось на треть, а число смертей от них уменьшилось на 77%. Существенную роль в достижении этих результатов сыграла программа бесплатного лекарственного обеспечения пациентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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