«Накачивают препаратами»: Сестра Бритни Спирс не может вытащить певицу из психлечебницы

Младшая сестра известной американской певицы Бритни Спирс — Джейми Линн — безуспешно пытается вытащить певицу из психиатрической лечебницы. Родственница звезды считает, что врачи проводят неправильное лечение. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на свои источники.

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Близкие Джейми Линн Спирс утверждают, что сестра певицы верит, что певицу якобы «накачивают препаратами», которые звезда отказывается принимать добровольно. Чтобы изменить ситуацию и вытащить артистку из клиники, Джейми Линн Спирс обратилась к жене губернатора штата Луизиана Донне Эдвардс. Сестра певицы надеется с ее помощью найти хорошего адвоката, чтобы суд признал ее вторым опекуном Бритни Спирс.

Как писал ранее 5-tv.ru, стресс Бритни Спирс испытывала в связи с тяжелой болезнью своего отца. Певица так остро переживала семейную проблему, что попала в психиатрическую клинику из-за нервного истощения.