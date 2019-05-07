Видео: Сергей Лавров ответил на «Fake question», заданный журналистом CNN

Встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США закончилась конфузом. После переговоров в Финляндии Майк Помпео заявил, что в очередной раз указал Сергею Лаврову о недопустимости вмешательства в предстоящие президентские выборы.
Сообщение в нашем дипломатическом ведомстве вызвало недоумение — оказывается, эта тема во время встречи вообще не поднималась. А по ее итогам Помпео вообще не вышел для совместной пресс-конференции, хотя ради этих переговоров госсекретарь, по сути, и приехал.
Одной из главных тем стала ситуация в Венесуэле, американские журналисты очень подробно спрашивали Сергея Лаврова, что предпримет Россия, если США все-таки начнет военное вторжение?
Майк Помпео все же вышел к журналистам, но значительно позже. И на вопросы о Венесуэле отвечать отказался. Зато на заседании Арктического совета призвал активно следить за Россией в Северном Ледовитом океане.
Но уже традиционно никаких доказательств мифической агрессии Госсекретарь не привел. Сергей Лавров на это ответил, что Северный морской путь — это наша национальная транспортная артерия. И Россия, как прибрежное государство, должна гарантировать ее безопасность.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Лавров подвел итоги встречи с Помпео.