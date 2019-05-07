Видео: Сергей Лавров ответил на «Fake question», заданный журналистом CNN

, 7:01 Эфирная новость 1 624

Один из вопросов о Венесуэле, заданный журналистом CNN, российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал фейковым, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, Пятый канал

Встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США закончилась конфузом. После переговоров в Финляндии Майк Помпео заявил, что в очередной раз указал Сергею Лаврову о недопустимости вмешательства в предстоящие президентские выборы.

Сообщение в нашем дипломатическом ведомстве вызвало недоумение — оказывается, эта тема во время встречи вообще не поднималась. А по ее итогам Помпео вообще не вышел для совместной пресс-конференции, хотя ради этих переговоров госсекретарь, по сути, и приехал.

Одной из главных тем стала ситуация в Венесуэле, американские журналисты очень подробно спрашивали Сергея Лаврова, что предпримет Россия, если США все-таки начнет военное вторжение?

«Некоторые называют вашу компанию фейк-ньюс, но вы сейчас делаете фейк-квесчен! (Fake question — „подложный, дезинформационный вопрос“ на английском языке — Прим. ред.) Мы категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международного права — применение силы может санкционировать только Совбез ООН, либо оно может быть (применение силы — Прим. ред) в ответ на агрессию против суверенного государства», — сказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Майк Помпео все же вышел к журналистам, но значительно позже. И на вопросы о Венесуэле отвечать отказался. Зато на заседании Арктического совета призвал активно следить за Россией в Северном Ледовитом океане.

«Москва уже незаконным образом требует, чтобы другие страны запрашивали разрешение на прохождение, пуская на борт иностранных кораблей российских лоцманов под угрозой применения военной силы и потопления тех, кто не выполняет данное требование. Эти провокационные действия являются частью модели агрессивного поведения России в Арктике», — сказал Помпео.

Но уже традиционно никаких доказательств мифической агрессии Госсекретарь не привел. Сергей Лавров на это ответил, что Северный морской путь — это наша национальная транспортная артерия. И Россия, как прибрежное государство, должна гарантировать ее безопасность.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Лавров подвел итоги встречи с Помпео.

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