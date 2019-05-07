Видео: В России могут ввести платное бронирование столиков в ресторанах

Российские рестораны решили призвать к ответу недобросовестных клиентов — тех, кто бронирует столик, но не приходит. Уже в ближайшее время резервирование может стать платным. Эту опцию сейчас разрабатывает Федерация рестораторов и отельеров.

В организации подчеркнули, что нововведение коснется не всех заведений: платить придется посетителям только ресторанов среднего и высокого ценового уровней. И даже уже разработана схема. Сумма за услугу будет блокироваться на банковской карте клиента. Если он вовремя не отменит бронь и не придет в заведение, то она автоматически спишется.

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Такие правила к слову, действуют в Европе. И там гости ресторанов более дисциплинированные, чем в России. У нас по статистике резервирует столик и не приходит каждый третий посетитель.

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