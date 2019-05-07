В Германии назвали отправку авианосца США к берегам Ирана «стотысячным блефом»

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер поставил под сомнение недавний жест США с отправкой авианосца к берегам Ирана. Ранее на фоне очередного обострения американо-иранских отношений Джон Болтон заявил о планах отправить в Персидский залив авианосец «Авраам Линкольн». Болтон назвал этот жест демонстрацией того, что «что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой».

Хемикер усомнился в грозных намерениях США и задал вопрос: не является ли подобный жест «стотысячным блефом»? По мнению журналиста, есть как минимум две причины не принимать Болтона всерьез.

Во-первых, уже бывали случаи, когда американские авианосцы не претворяли в жизнь угрозы американского руководства. В качестве примера Хемикер приводит случай, когда Трамп объявил, что авианосец «Карл Винсон» будет направлен в Японское море, но тот пошел в Индийский океан.

Во-вторых, замечает журналист, присутствие американских боевых кораблей в Персидском заливе — уже не исключение, а правило.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США отправляют авианосец к берегам Ирана «в ответ на тревожные признаки».