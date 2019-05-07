Татьяна Васильева собирается эксгумировать тело Ирины Цывиной

Звезда отечественного кино, актриса Татьяна Васильева намерена провести собственное расследование, чтобы разобраться в причинах смерти подруги и коллеги Ирины Цывиной. Об этом BIMRU рассказала еще одна приятельница покойной звезды сериала «Кадетство» Татьяна Цыплакова. По ее словам, в загадочной смерти подруги может иметь место криминальный след.
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По всей видимости, Татьяна Васильева имеет веские причины для того, чтобы подвергнуть сомнению официальные результаты вскрытия Ирины Цывиной.
При этом друзья покойной актрисы, как один, не перестают утверждать, что у женщины были серьезные проблемы с алкоголем и зависимость от антидепрессантов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети Цывиной вступили в борьбу за наследство спустя менее месяца после ее смерти. Актриса не оставила завещания на дом и три московские квартиры.