Татьяна Васильева собирается эксгумировать тело Ирины Цывиной

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Звезда отечественного кинематографа полагает, что смерть Ирины Цывиной не была естественной.

Фото: www.globallookpress.com

Звезда отечественного кино, актриса Татьяна Васильева намерена провести собственное расследование, чтобы разобраться в причинах смерти подруги и коллеги Ирины Цывиной. Об этом BIMRU рассказала еще одна приятельница покойной звезды сериала «Кадетство» Татьяна Цыплакова. По ее словам, в загадочной смерти подруги может иметь место криминальный след.

«Если понадобится, она (Татьяна Васильева — Прим.ред.) будет добиваться эксгумации тела Иры, ведь ее похоронили очень стремительно. Если искать криминал, то прежде всего надо понять, кому была выгодна смерть Ирины», — рассказала Татьяна Цыплакова.

По всей видимости, Татьяна Васильева имеет веские причины для того, чтобы подвергнуть сомнению официальные результаты вскрытия Ирины Цывиной.

При этом друзья покойной актрисы, как один, не перестают утверждать, что у женщины были серьезные проблемы с алкоголем и зависимость от антидепрессантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети Цывиной вступили в борьбу за наследство спустя менее месяца после ее смерти. Актриса не оставила завещания на дом и три московские квартиры.

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