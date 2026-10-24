Оперный сюрприз на высоте: Абдразаков спел для пассажиров задержанного рейса

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Дарья Белова
Дарья Белова Эксклюзив 21 0

Восьмичасовое ожидание скрасили известные песни.

Оперный концерт в задержанном самолете

Фото: legion-media/Дмитрий Коробейников/PhotoXPress.ru

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Ильдар Абдразаков рассказал о концерте для пассажиров задержанного рейса

Оперный певец Ильдар Абдразаков рассказал 5-tv.ru, как вместе с коллегами поддержал пассажиров рейса Челябинск — Москва, задержанного из-за угрозы беспилотной опасности. Артисты устроили импровизированный концерт прямо на борту самолета.

«Вчерашняя дорога оказалась длиннее, чем мы планировали, но в итоге в Москву добрались, все в порядке. Мы решили немного поддержать пассажиров, чтобы вынужденное ожидание прошло легче», — поделился Абдразаков.

Вместе с оперным певцом Алексеем Тихомировым, артистами Капеллы имени Юрлова и дирижером Геннадием Дмитряком он исполнил несколько песен. Среди них были «Вдоль по Питерской», «В степи» и «Конь».

По словам Абдразакова, пассажиры улыбались и подпевали артистам. Музыкант отметил, что даже в непростой ситуации музыка способна поднять людям настроение.

«Иногда музыка может сделать даже непростой день немного светлее», — добавил певец.

Абдразаков также сообщил, что его ближайшие выступления состоятся по расписанию.

Самолет рейса Челябинск — Москва перенаправили в петербургский аэропорт Пулково из-за угрозы беспилотной опасности в столице. Борт около трех часов простоял на взлетной полосе, а общая задержка рейса составила восемь часов.

На борту также находились артисты Севастопольского театра оперы и балета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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