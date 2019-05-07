Депутаты Ангарска попросили Путина уволить главу Иркутской области

Депутаты городской думы Ангарска обратились к Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке с призывом отправить в отставку губернатора Иркутской области.

Народные избранники заявили, что Сергей Левченко совершил целый ряд нарушений. Его обвиняют в коррупции, преступном бездействии, предательстве интересов жителей Иркутской области. Авторы публикации сообщают — последней каплей терпения стал срыв работ в рамках программы капремонта многоквартирных домов.

Ангарский городской округ

Еще в прошлом году подрядчик должен был заменить в городе 103 лифта. Но через год к 1 апреля смонтировали меньше половины подъемников. Ситуацию взяла под контроль областная прокуратура. Возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Сергея Левченко во время ежегодного Послания призвали ответить за свои проступки.