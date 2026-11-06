Алтарь из белья падчерицы: мужчина изнасиловал женщину, а затем убил ее мать

NYP: мужчина сделал алтарь из белья падчерицы, изнасиловал ее и убил ее мать

Жительница США Эллисон Пелк обвинила бывшего отчима в изнасиловании и многолетнем преследовании после того, как он убил ее 50-летнюю мать, а затем покончил с собой. Женщина утверждает, что неоднократно обращалась за помощью к правоохранителям, но добиться защиты не смогла. Об этом сообщает New York Post.

Трагедия произошла в штате Нью-Йорк. Мать женщины, Мелиссу Пелк-Лор, обнаружили мертвой в собственном доме в городе Мойра. По данным полиции, жертва получила смертельное огнестрельное ранение головы.

Подозреваемым стал ее бывший супруг, 50-летний Норман Лор-младший, проживавший в Мичигане.

Убийство женщины закончилось многокилометровой погоней

После обнаружения тела Мелиссы следователи вычислили автомобиль, связанный с преступлением. Вскоре полицейские заметили машину и попытались остановить водителя. За рулем находился бывший муж погибшей.

Однако мужчина отказался подчиниться требованиям правоохранителей и попытался скрыться. Началась погоня, во время которой подозреваемый преодолел около 320 километров.

Преследование закончилось в городе Лайонс, штат Нью-Йорк. По данным полиции, там Лор покончил с собой.

После его смерти дочь погибшей публично рассказала о преступлениях отчима, которые предшествовали трагедии.

Отчим собирал нижнее белье падчерицы и устроил тайник

Эллисон Пелк опубликовала в видеозапись, в которой обвинила Лора в сексуальном насилии и преследовании. По ее словам, мужчина годами проявлял к ней нездоровый интерес.

«За годы до ее смерти было много тревожных сигналов. Мой бывший отчим Норман, также известный как Эд, изнасиловал меня, и в течение многих лет я подвергалась домогательствам», — заявила женщина.

Эллисон утверждает, что Лор собирал принадлежавшие ей личные вещи, в том числе нижнее белье. В шкафу мужчины, по ее словам, находился своеобразный «алтарь», составленный из этих предметов.

Дочь погибшей также заявила, что обнаружила видеозаписи, на которых отчим рылся в ее вещах и преследовал ее. Кроме того, мужчина хранил большое количество огнестрельного оружия.

Мать пыталась сбежать от мужа после страшной находки

По словам Эллисон, именно обнаружение тайника с личными вещами дочери стало одной из причин, по которым ее мать решила разорвать отношения с Лором. Мелисса попыталась обезопасить себя и переехала в другой штат.

Сама Эллисон утверждает, что еще раньше обращалась в правоохранительные органы из-за изнасилования, произошедшего в январе 2023 года.

Мать и дочь также добивались судебных приказов, запрещавших Лору приближаться к ним и нарушать установленные ограничения. По словам Эллисон, ей пришлось получить два таких приказа.

Однако женщина утверждает, что отчим как минимум трижды нарушал запреты, не сталкиваясь с серьезными последствиями.

«Мне пришлось получить два охранных ордера, чтобы попытаться хотя бы почувствовать себя в безопасности. Но ничего не происходит», — рассказала она.

На 28 октября в Мичигане было назначено судебное заседание по предполагаемому нарушению одного из приказов. Однако за день до этого Мелиссу убили, а подозреваемый покончил с собой.

Эллисон также заявила, что пыталась связаться с отделением ФБР в Детройте, но не получила ответа.

«Я пыталась защитить себя, но моей мамы больше нет»

По словам Эллисон, трагедия произошла спустя несколько дней после того, как они с матерью вернулись из Лас-Вегаса, где они отмечали ее 30-летие.

Женщина призналась, что до сих пор не может осознать произошедшее.

«Я пыталась защитить себя с помощью закона, и вот что из этого вышло: моей мамы больше нет», — сказала она.

После смерти Мелиссы близкие организовали сбор пожертвований для помощи ее детям. Помимо Эллисон, у жертвы был еще один ребенок.

«Жизнь Мелиссы Пелк трагически оборвалась в результате бессмысленного домашнего насилия, связанного с преследованием. Это невосполнимая и невообразимая утрата», — говорится в заявлении о сборе средств.

«Находиться здесь невероятно тяжело. Кажется, что она просто вышла по делам и вот-вот вернется», — написала Эллисон.

Редакция New York Post обратилась за комментариями в ФБР, полицию штата Нью-Йорк и правоохранительные органы Мичигана, однако на момент публикации ответов не получила.

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