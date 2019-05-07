Видео: Названа причина задымления в вагоне петербургского метро

Вагон метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге охватили клубы дыма. Инцидент произошел во вторник утром, 7 мая. Все пассажиры экстренно покинули задымленное пространство. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена.

По информации издания, причиной происшествия стала электронная сигарета, находившаяся в руках у одного из пассажиров. Машинист поезда помог затушить ее виновнику задымления.

Отмечается, что к пассажиру не будут применяться никакие санкции. Метрополитен продолжил работу в штатном режиме, останавливать составы из-за случившегося не пришлось.

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