Видео: В Сочи горит дом на площади 300 квадратных метров

Пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Сочи на улице Кубанская вспыхнул утром во вторник, 7 мая, сообщает ТАСС. По информации регионального МЧС, открытое горение происходило на втором этаже и на кровле. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В ходе тушения были эвакуированы 12 человек и один спасен огнеборцами. Информации о пострадавших нет.

«Локализация пожара произошла в 08.36 по московскому времени. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.

На месте происшествия были задействованы 32 человека личного состава и семь единиц техники.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — природные пожары продолжают захватывать все новые территории. Противопожарный режим действует сейчас в 47 регионах страны.