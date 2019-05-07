Глумление над победой: в ряде стран происходит все больше откровенных провокаций

, 21:24 Эфирная новость 194

В частности, на Украине планируют запретить въезд тем, у кого при себе есть георгиевская ленточка.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС / Александра Краснова, Пятый канал

В эти дни в ряде зарубежных стран происходит все больше откровенно провокационных попыток оскорбить память о Великой войне.

В Эстонии осквернили монумент советским солдатам. Отличился военнослужащий НАТО. С гранатометом в руках он залез на памятник. После мужчина в камуфляжной форме стал рассматривать дома в бинокль и целиться в них из оружия… Местные жители не на шутку перепугались и вызвали полицию.

А госпогранслужба Украины уже обещает не пускать в страну тех, у кого при себе есть георгиевская ленточка. Въезд в Незалежную угрожают запретить на три года. Сейчас на Украине ношение ленты считается преступлением. За это можно не только заплатить крупный штраф — 11 тысяч рублей, но и сесть за решетку. Несмотря на колосальное давление украинцы все-таки собираются праздновать День Победы. По данным полиции, на улицы городов намерены выйти больше двухсот тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самой большой в мире георгиевской ленточке, которую развернули в центре Москвы.

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