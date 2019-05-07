Волонтеры развернули Георгиевскую ленту гигантских размеров рядом с Останкинской телебашней в Москве. Ее площадь составила более двух тысяч квадратных метров. В акции «Бал Победы» во вторник, 7 мая, приняли участие около 2,7 тысячи человек.

Со смотровой площадки Останкинской телебашни также открылся вид на сотни пар, одновременно танцующие вальс Победы «Весна 45-го года» под аккомпанемент живого оркестра. По словам организаторов, мероприятие планируется проводить ежегодно.

Как сообщает ТАСС, самая большая Георгиевская лента скоро отправится в Севастополь. Эта акция проводится в честь празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько россиян примут участие в торжествах по случаю Дня Победы.