Константин Богомолов выложил романтическое видео с Ксенией Собчак

Кадры с романтического путешествия Ксении Собчак и Константина Богомолова стали предметом бурого обсуждения в сети. Накануне 43-летний режиссер выложил на своей странице в Instagram видеозапись, подтверждающую совместный отдых. При этом первые дни в Италии прошли вдали от посторонних глаз.

Судя по последним публикациям, влюбленная парочка ужинает в роскошном ресторане в историческом центре Модены, где средний счет превышает тысячу евро. По информации журнала «7 Дней», в прошлом году это заведение признали одним из лучших в мире.

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Кроме того, Богомолов оставил комментарий под фотографией Собчак. Он написал «счастье» и поместил изображение сердца, что в очередной порадовало поклонников, которые следят за развитием отношений звездной пары.

Instagram @xenia_sobchak

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