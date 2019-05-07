«Самый крупный некрополь в Москве»: Разин накануне Радоницы посетил могилу сына

Продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин записал видеообращение подписчикам с Троекуровского кладбища в Москве. На своей странице Instagram он рассказал, что накануне Радоницы (родительского дня) вместе со своей женой посетил могилу сына Александра, скончавшегося несколько лет назад из-за сердечного приступа.

Разин призвал поклонников последовать его примеру и почтить память скончавшихся родственников. Продюсер пояснил, что в день поминовения усопших по ним не нужно тосковать. Напротив, поскольку слова «Радоница» происходит от слова «радость», нужно испытывать светлое чувство, оттого что близкие «перешли в вечную жизнь».

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Продюсер отметил, что над монументом для его сына трудятся мастера из России и Италии, и скоро, по словам отца покойного, работа над памятником подойдет к концу.

«Это будет работа такая же, как у Нуреева в Париже на кладбище. Поэтому этот некрополь самый крупный в Москве будет, самый большой у нашего сыночка. Приходите, проведайте его», — обратился к подписчикам продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о традициях на Радоницу.