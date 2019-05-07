В Starbucks прокомментировали стакан с кофе в новой серии «Игры престолов»

Съемочная группа всемирно популярного сериала «Игра престолов» в одной из новых серий заключительного сезона допустила нелепую оплошность.

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Фанаты киносаги заметили в кадре забытый кем-то стаканчик из-под кофе американской сети кофеен Starbucks напротив сидящей Дейнерис Таргариен.

кадр из т/с «Игра престолов»

Каким-то образом эту ошибку пропустили и операторы, и монтажеры. Стакан можно без труда разглядеть в сцене празднования в начале четвертого эпизода восьмого сезона сериала. При этом, как известно, действие фильма происходит в вымышленном мире, который никак не пересекается с реальностью жителей планеты Земля. Многие зрители восприняли эту ошибку как личное оскорбление:

«У них было два года, чтобы снять нормальный сезон, а они не смогли заметить даже долбаный стаканчик кофе Starbucks в Винтерфелле?», — пишут возмущенные поклонники сериала.

В свою очередь представители сети кофеен Starbucks уже прокомментировали этот киноляп. В официальном аккаунте в Twitter сети кофеен выразили «удивление», что известная как «мать драконов» Дейенерис Таргариен, рядом с которой на столе стоял стаканчик, не заказала «драконий напиток».

«Честно говоря, мы удивились, что она не заказала драконий напиток», — говорится в официальном сообщении Starbucks в Twitter.

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6 мая 2019 г.

К слову, в меню Starbucks в Соединенных Штатах есть чай с добавлением экстракта питайи, которая иначе называется «глазом дракона» (по-английски dragonfruit).

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что поклонники сериала «Игра престолов» оказались разочарованы последним сезоном, которого они ждали два года.