«Увольте визажиста»: пользователи не оценили новый образ Марии Шараповой

Спортсменка Мария Шарапова опубликовала в Instagram новый снимок со светского мероприятия в Нью-Йорке. Бывшая первая ракетка мира пришла на вечер в весьма интересном образе — в черно-розовом платье из гипюра и ярким макияжем. Однако последний поклонники 32-летней дивы не оценили и даже предложили теннисистке «уволить визажиста».

«Все прекрасно, но визажиста уволить», — не сдержался один из них.

«Странный образ», — добавил другой.

«Не идет тебе это, Маша», — заявил еще один юзер.

Но также нашлись и те, кто похвалил Шарапову. Особенно поклонникам понравилось ее платье.

«Мария, вы украшаете эти платья», — прокомментировал пользователь.

Всего же новая фотография спортсменки собрала почти 30 тысяч лайков только за два часа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Марии Шараповой приписали ей роман с 39-летним британским миллионером — Александром Гилксом.