Поклонники не узнали Нюшу после кардинальной смены имиджа

Популярная российская исполнительница Нюша устроила неожиданный сюрприз для своих фанатов.
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Отмечая десятилетие своей сценической деятельности, она пошла смелый эксперимент со своим имиджем. Командой профессиональных стилистов были созданы пять неординарных образов.
В комментариях Нюша предложила поклонникам проголосовать за понравившийся вариант, поскольку ей самой очень сложно сделать выбор. Самыми популярными вариантами стали платиновое каре и длинные сиреневые волосы. В то же время многие отговаривают певицу от таких преображений, опасаясь, что так она потеряет свою индивидуальность.
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