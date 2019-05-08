Популярная российская исполнительница Нюша устроила неожиданный сюрприз для своих фанатов.

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Отмечая десятилетие своей сценической деятельности, она пошла смелый эксперимент со своим имиджем. Командой профессиональных стилистов были созданы пять неординарных образов.

Поклонники не узнали Нюшу после кардинальной смены имиджа 1/5 Instagram @nyusha_nyusha 2/5 Instagram @nyusha_nyusha 3/5 Instagram @nyusha_nyusha 4/5 Instagram @nyusha_nyusha 5/5 Instagram @nyusha_nyusha

В комментариях Нюша предложила поклонникам проголосовать за понравившийся вариант, поскольку ей самой очень сложно сделать выбор. Самыми популярными вариантами стали платиновое каре и длинные сиреневые волосы. В то же время многие отговаривают певицу от таких преображений, опасаясь, что так она потеряет свою индивидуальность.

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