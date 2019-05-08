Видео: Один человек погиб в результате стрельбы в американской школе

В американском Денвере, штат Колорадо, полиция и спецназ проверяют территорию школы, где несколько часов назад, днем во вторник, 7 мая, неизвестные открыли стрельбу по людям. Ранены не менее восьми человек. Один из них скончался в госпитале.

По последней информации, двое нападавших задержаны, их сообщнику удалось скрыться. Также стали известны подробности задержания злоумышленников: их скрутили сами ученики. Сейчас весь район, в котором находится школа, оцеплен, идет спецоперация.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что неизвестный в маске обстрелял предпринимателя в Балашихе.