Неизвестный в маске обстрелял предпринимателя в Балашихе

В подмосковной Балашихе неизвестный мужчина в маске напал с пистолетом Макарова на предпринимателя Дмитрия Сарова. Бизнесмен выходил из подъезда своего дома вместе с женой, злоумышленник в камуфляже и маске обстрелял его из огнестрельного оружия и скрылся.

Помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщает: предприниматель получил семь огнестрельных ранений и сейчас госпитализирован. На месте происшествия работает следственная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадала ли жена, правоохранительные органы не сообщают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокурор из Тихвина устроил стрельбу на частном пирсе в Ленобласти.