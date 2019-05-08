Видео: Майк Помпео рассказал о цели визита в Ирак

Стала известна причина неожиданной отмены переговоров госсекретаря США с канцлером Германии Ангелой Меркель. Несколько часов назад Майк Помпео внезапно приземлился в Багдаде. Конечный пункт перелета — держался в строгом секрете. О нем до последнего не знали даже журналисты, которые сопровождают Помпео. И вот, наконец, он дал разъяснения: всему виной — угроза Ираку от Ирана. И цель Вашингтона — вовремя поддержать союзника. Также американский госсекретарь прокомментировал отправку авианосца США в Персидский залив.
Американский госсекретарь уже встретился с премьером страны. О чем именно они говорили — пока неизвестно. Сам Помпео еще до переговоров заявил, что планирует обсудить некие незавершенные сделки с иракским правительством, которые могут обеспечить стране энергетическую независимость от Ирана.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам Помпео, Вашингтон готов к сотрудничеству с Россией по многим вопросам.