Видео: Майк Помпео рассказал о цели визита в Ирак

, 7:22 Эфирная новость 114

Госсекретарь США обосновал необходимость отмены визита в Германию ради поездки в Ирак.

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Фото, видео: Reuters, Пятый канал

Стала известна причина неожиданной отмены переговоров госсекретаря США с канцлером Германии Ангелой Меркель. Несколько часов назад Майк Помпео внезапно приземлился в Багдаде. Конечный пункт перелета — держался в строгом секрете. О нем до последнего не знали даже журналисты, которые сопровождают Помпео. И вот, наконец, он дал разъяснения: всему виной — угроза Ираку от Ирана. И цель Вашингтона — вовремя поддержать союзника. Также американский госсекретарь прокомментировал отправку авианосца США в Персидский залив.

«Мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в дела Ирака и, конечно, не позволим атаковать силы другой страны на его территории. Надеюсь, послание, которое мы направили иранцам заставит их дважды подумать, прежде чем нанести удар по интересам Соединенных Штатов Америки», сказал Майк Помпео.

Американский госсекретарь уже встретился с премьером страны. О чем именно они говорили — пока неизвестно. Сам Помпео еще до переговоров заявил, что планирует обсудить некие незавершенные сделки с иракским правительством, которые могут обеспечить стране энергетическую независимость от Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам Помпео, Вашингтон готов к сотрудничеству с Россией по многим вопросам.

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