Знакомая туристки из Новосибирска прокомментировала трагедию в Горном Алтае

, 8:47 Интервью 452

Девушка рассказала, что среди погибших путешественников могли быть студенты Новосибирского государственного университета (НГУ).

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Фото, видео: altai-photo.ru / Артем Головин, Пятый канал

Студенты Новосибирского государственного университета (НГУ) могли быть в группе, погибшей под лавиной в Горном Алтае. Об этом 5-tv.ru сообщила коллега погибшей туристки из Новосибирска Ирина Мараховская. По ее словам, группа отправилась в горы 30 апреля.

На странице одной из предполагаемых жертв несчастного случая есть запись от первого мая.

«Завтра выходим на маршрут. Добрались до Кош-Агача уже затемно, ночуем в доме», — говорится в сообщении.

Тем временем Интерфакс сообщает, что по данным пресс-службы университета, погибшие под лавиной на Алтае туристы не были студентами НГУ.

«На данный момент известно, что никто из погибших не являлся студентом университета, хотя, возможно, был выпускником»,  заявили в пресс-службе.

Ранее стал известен предварительный список погибших при сходе лавины на Южно-Чуйском хребте. Трагедия произошла 6 мая на горе Металлург. Под лавину попала Группа туристов из Новосибирска — погибли семь человек. В МЧС сообщили о двух выживших девушках, которые остались без связи, но смогли выбраться к людям.

Сейчас в Республике Алтай следователи проводят проверку по факту гибели туристов.

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