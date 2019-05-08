Знакомая туристки из Новосибирска прокомментировала трагедию в Горном Алтае

Студенты Новосибирского государственного университета (НГУ) могли быть в группе, погибшей под лавиной в Горном Алтае. Об этом 5-tv.ru сообщила коллега погибшей туристки из Новосибирска Ирина Мараховская. По ее словам, группа отправилась в горы 30 апреля.

На странице одной из предполагаемых жертв несчастного случая есть запись от первого мая.

«Завтра выходим на маршрут. Добрались до Кош-Агача уже затемно, ночуем в доме», — говорится в сообщении.

Тем временем Интерфакс сообщает, что по данным пресс-службы университета, погибшие под лавиной на Алтае туристы не были студентами НГУ.

«На данный момент известно, что никто из погибших не являлся студентом университета, хотя, возможно, был выпускником», — заявили в пресс-службе.

Ранее стал известен предварительный список погибших при сходе лавины на Южно-Чуйском хребте. Трагедия произошла 6 мая на горе Металлург. Под лавину попала Группа туристов из Новосибирска — погибли семь человек. В МЧС сообщили о двух выживших девушках, которые остались без связи, но смогли выбраться к людям.

Сейчас в Республике Алтай следователи проводят проверку по факту гибели туристов.