Видео: В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией

В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией в качестве одного из средств сдерживания «российской агрессии». Данную идею озвучил в эфире «ObozTV» военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, сообщает РИА Новости.

«Кто нам мешает, фактически, подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ в свое время. Только каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет — это держать в государственной тайне», — сказал Игорь Козий.

Эксперт при этом подчеркнул, что вопрос создания Незалежной стратегического ядерного оружия в настоящий момент не актуален.

«Потому что это безумные затраты, и скажите, пожалуйста, где мы будем его испытывать? Назовите хотя бы одну область, которая согласится быть районом испытания. У нас нет заокеанских территорий», — заключил военный эксперт.

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