Хакеры заявили о взломе сервисов ФБР и краже данных сотрудников

404 Media: ShinyHunters заявила о доступе к данным сотрудников и кандидатов ФБР

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе нескольких сервисов, связанных с Федеральным бюро расследований (ФБР) США, и краже данных «обо всех сотрудниках и соискателях». Об этом представитель группы сообщил порталу 404 Media.

«Мы взломали ФБР. У нас есть данные обо всех сотрудниках ФБР и кандидатах на службу», — сказал он.

И добавил, что в распоряжении злоумышленников оказались имена агентов бюро, домашние адреса, номера телефонов и информация об их супругах. Хакер также предоставил журналистам образец данных, который, по всей видимости, содержит соответствующие сведения о пяти тысячах сотрудников. Проверка номеров через аналитический инструмент OSINT Industries и программу Darkside подтвердила совпадения, некоторые телефоны оказались связаны с сотрудниками Минюста США.

Хакеры также проникли на сайт о вакансиях ФБР, разместив на нем надпись «этот сайт был захвачен ShinyHunters» — очевидный намек на уведомления об аресте, которые правоохранители публикуют после закрытия ресурсов. Представитель бюро сообщил, что взлом произошел в понедельник вечером. На момент публикации портал для соискателей был недоступен.

«Все данные ФБР были скомпрометированы, включая личную информацию и защищенную медицинскую информацию о действующих и бывших сотрудниках, а также все сведения о заявителях. У нас есть гораздо больше информации, чем мы заявляем», — говорится в заявлении группировки.

Объявление завершается насмешкой в стиле постов Дональда Трампа в соцсетях: «Спасибо за ваше внимание к этому вопросу».

По словам представителя ShinyHunters, группа использовала эксплойт нулевого дня в продукте Oracle PeopleSoft, после чего получила доступ к серверам AWS GovCloud. Общий объем похищенных данных оценивается в два-три терабайта. Обычно группа угрожает обнародовать скомпрометированные данные, если жертва не заплатит выкуп, однако во взломе ФБР финансовой подоплеки нет.

«То, что мы планируем сделать, я бы не назвал вымогательством, возможно, принуждением», — заявил представитель группы.

В ФБР пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серверы поставщика средств связи для ВСУ и СБУ обрушились в результате масштабной кибератаки. Они оказались заблокированы, сотрудники лишились доступа к внутреннему документообороту и возможности пополнять базу заказами от украинских силовиков.

По данным источника, за операцией стоят российские специалисты. Компания столкнулась со сбоем в обслуживании клиентов и поддержке систем радиосвязи. Украинские спецслужбы были вынуждены экстренно перейти на резервные каналы, чтобы поддерживать коммуникацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.