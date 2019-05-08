Житель Новой Москвы расстрелял соседей из ружья

В Новой Москве местный житель расстрелял соседей из охотничьего ружья, передает ТАСС.

Инцидент произошел в деревне Кокошкино на территории Троицкого и Новомосковского округа. В результате ранения получили двое мужчин, их госпитализировали. На место происшествия прибыли следователи.

По данным 5-tv.ru, конфликт возник из-за земельного спора, а именно — нескольких метров придомовой территории и установки забора. У стрелявшего имеются документы на оружие, он задержан и доставлен в отделении полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инциденте со стрельбой на Урале, в котором участвовал депутат Госдумы.