Франция разработала запрет на импорт продуктов с популярной добавкой E171

Франция разработала запрет на импорт продуктов питания, в которых содержится популярная во всем мире пищевая добавка E171, сообщает Zentrum. Новое ограничение вступит в силу 1 января 2020 года.

Эксперты из министерства охраны здоровья страны пришли к выводу, что диоксид титана, входящий в состав E171, может нанести организму человека серьезный вред. Правительство Франции, в свою очередь, поддержало представителей министерства. При этом, согласно предыдущим исследованиям, диоксид титана считался абсолютно безвредным.

Однако последние результаты исследований говорят об обратном. Так, при частом употреблении в пищу продуктов с E171 диоксид титана накапливается в организме, затем окисляется и приводит к возбуждению воспалительных процессов. Данная добавка чаще всего находится в составе кондитерских изделий, жвачек и соусов.

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