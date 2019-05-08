Суд смягчил приговор Кокорину и Мамаеву по статье «Хулиганство»

В Пресненском суде Москвы в среду, 8 мая, продолжается оглашение приговора по делу о резонансных драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Судья заявила, что при всех доказательствах вины, факт сговора не был доказан. Также Кирилл Кокорин оправдан по 116 статье в отношении одного из пострадавших гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

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Все признаны виновными по статьям — 213 и 115.

Отягчающим является тот факт, что это произошло в составе группы лиц.