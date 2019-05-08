Александр Кокорин осужден на полтора года лишения свободы

Персненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал виновным футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина в деле о резонансных драках 8 октября 2018 года и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Младший брат спортсмена, хоть и был оправдан по 116 статье в отношении одного из пострадавших Сергея Гайсина, получил аналогичное наказание.

Судья не нашла факта сговора, но доказательства вины назвала исчерпывающими.