В аэропорту в Мьянме самолет после приземления развалился на части

Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines после приземления в международном аэропорту в столице Мьянмы Янгоне вечером в среду, 8 мая, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части.

На борту были 33 пассажира. По данным The Daily Star, жертв нет, но пострадали четыре человека, включая пилота воздушного судна.

Twitter @HaB138

На фото очевидцев видно, что развалившийся корпус самолета лежит на траве.

Какой маршрут выполнял самолет, пока не уточняется.

Twitter @AirportWebcams

Представитель авиакомпании сообщил, что ЧП произошло из-за плохих погодных условий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Шереметьево» был задержан вылет самолета Superjet 100 в Ригу, так как в салоне кто-то учуял запах гари и началась паника.