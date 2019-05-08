В аэропорту в Мьянме самолет после приземления развалился на части

Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines после приземления в международном аэропорту в столице Мьянмы Янгоне вечером в среду, 8 мая, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части.
На борту были 33 пассажира. По данным The Daily Star, жертв нет, но пострадали четыре человека, включая пилота воздушного судна.
На фото очевидцев видно, что развалившийся корпус самолета лежит на траве.
Какой маршрут выполнял самолет, пока не уточняется.
Представитель авиакомпании сообщил, что ЧП произошло из-за плохих погодных условий.
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