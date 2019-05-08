Вылет самолета Superjet 100 задержан в «Шереметьево»

Самолет Superjet 100 рейса SU 2118 должен был вылететь из московского аэропорта «Шереметьево» в Ригу во вторник, 7 мая, в 22:55. Однако в действительности борт отправился в столицу Латвии 8 мая в 1:25.

По предварительным данным, в салоне кто-то учуял запах гари, люди запаниковали и их высадили из самолета. После специалисты проверили лайнер, однако никаких неисправностей не обнаружили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал последние подробности авиакатастрофы с Superjet 100 в «Шереметьево», которая произошла вечером в воскресенье, 5 мая. В результате трагедии погиб 41 человек.