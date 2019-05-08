В преддверии пляжного сезона Семен Слепаков посмеялся над любительницами диет

Шоумен Семен Слепаков накануне пляжного сезона посвятил стихотворение мечтающим похудеть девушкам, которые при этом не следуют элементарному диетическому питанию.

Гороскоп на 9 мая: Львы, доверьтесь божественному плану!

В своем поэтическом творении он представил сцену, в которой дама с пышными формами беседует с врачом-специалистом, который упрекает ее в излишнем весе.

— А что же ешь ты, девица,

Живота владелица?

Мелешь хлеб как мельница?

Мечешь пирожки?

— Что вы, что вы, дедушка!

Век не ела хлебушка!

Вся моя диетушка -

Пресны кабачки!

Instagram @slepakovsemyon

Долго ли, коротко ли, но диетолог выводит пациентку на чистую воду — она сознается, что ест «котлеты, пироги, рулеты и пельменей тазик». Однако на резонный вопрос врача, зачем же она к нему ходит на платные консультации, та отвечает:

-Ну и пофиг, дедушка,

Есть у мужа денежка,

Результат не важен мне,

Главное — процесс.

Подписчикам Слепакова стих понравился, и они предложили свои варианты избавления от лишнего веса. Отметились и знаменитости: к примеру, Александр Ревва заявил, что ему захотелось пельменей, а Оскар Кучера поставил множество смеющихся смайлов.

Ранее Слепаков монетизировал свои уши, посвятив песню лопоухим людям.