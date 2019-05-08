Видео: Мощная песчаная буря накрыла юго-восток Австралии

Мощная песчаная буря обрушилась на юго-восток Австралии. Шторм пронесся по штату Виктория, полностью накрыв город Милдьюра. В считанные минуты улицы погрузились во тьму.

Всем, кто в этот момент был на улице, пришлось срочно искать убежище. Скорость ветра достигала 90 километров в час. Обошлось без пострадавших.

По словам местных жителей, это был самый сильный песчаный шторм за последние 40 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в двух районах Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Масштабы огненной стихии хорошо видны на снимках из космоса — горит огромная территория от Урала до Дальнего Востока.