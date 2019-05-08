В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Площадь природных пожаров в России стремительно растет. Масштабы огненной стихии хорошо видны на снимках из космоса — горит огромная территория от Урала до Дальнего Востока. Особый противопожарный режим объявлен уже в 47 регионах страны. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Восточной Сибири. Полыхает Забайкальский край. В соседней Иркутской области линия огня растянулась на десятки километров и уже вплотную подбирается к населенным пунктам. В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС. О ситуации в регионе — Александр Сиротин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что природные пожары угрожают заповедникам Сибири и Дальнего Востока.