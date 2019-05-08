Глава Петербурга принял участие в памятных мероприятиях на Пискаревском кладбище

В преддверии 9-го мая по всей стране проходит ряд памятных мероприятий, посвященных семьдесят четвертой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище собрались ветераны-фронтовики, они возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Память павших героев почтили члены правительства Петербурга, депутаты и действующий губернатор города Александр Беглов. Памятные акции сегодня пройдут в разных районах Петербурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошли генеральные репетиции Парада Победы в Москве и Санкт-Петербурге.