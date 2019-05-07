В Москве и Петербурге прошла генеральная репетиция Парада Победы

В Москве и Петербурге закончили репетировать парад Победы. На Красной площади, в присутствии множества зрителей чеканили шаг более десяти тысяч военных. В этом году в их числе гораздо больше женщин. К примеру, в состав роты Почетного караула включен взвод девушек. Представили публике и новейшую технику, которой вооружена российская армия. А завершилась репетиция эффектным пролетом авиации.

7 мая — День Вооруженных сил России

В Петербурге из-за дождливой погоды воздушную часть репетиции пришлось перенести. Но впечатления от тренировок расчетов это не испортило.

Так что можно будет увидеть 9-го мая в двух столицах? Расскажут наши корреспонденты Роман Ишмухаметов и Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru показал, как шла подготовка к двум парадам за считанные минуты до начала.