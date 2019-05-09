Шествие «Бессмертного полка» состоялось на Кипре, в Варшаве и Ханое

К «Бессмертному полку» присоединяются все больше участников в разных странах мира. На Кипре шествие объединило больше тысячи человек. Наши соотечественники и местные жители пронесли фотографии своих родных, которые воевали против фашистов. Колонна шла под звуки духового оркестра Росгвардии.

Сотни человек пришли на мемориальное кладбище в Варшаве. Там похоронено 22 тысячи советских солдат и офицеров, погибших при освобождении Польши. Участники акции возложили цветы и зажгли лампады.

Второй год подряд шествие проходит и в Ханое. Там в одной колонне прошли потомки ветеранов Великой Отечественной и войны за независимость Вьетнама. Кульминацией стал праздничный концерт, где прозвучали известные советские песни: «Прощание славянки», «Вечер на рейде» и «Тучи в голубом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошло шествие «Бессмертного полка» в сирийской Латакии.