Видео: «Бессмертный полк» прошел по улицам сирийской Латакии

Жители сирийского города Латакия присоединились к акции памяти героев войны «Бессмертный полк», которая проходит по всему миру. Десятки людей вышли на улицы с портретами героев, чтобы почтить память тех, кто боролся с фашизмом.

В Латакии акция «Бессмертный полк» проходит уже во второй раз. По окончании памятного шествия, в актовом зале государственного университета Латакии прошел концерт.

Потомки героев Великой Отечественной войны в ознаменование победы над фашизмом, во многих городах мира проходят маршем памяти с плакатами, на которых помещены фотографии их родственников, воевавших в самой страшной войне ХХ столетия.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как «Бессмертный полк» начал свое шествие по планете.