Реакция Кокорина и Мамаева: Футболистов приговорили к реальным срокам

В Москве 8 мая вынесли приговор по самому скандальному делу последних месяцев. Футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и еще двух соучастников драки признали виновными в хулиганстве и нанесении побоев.

Их приговорили к реальным срокам заключения. Небольшим, но даже с зачетом времени, проведенного в следственном изоляторе, всей четверке придется посидеть за решеткой еще около полугода.

При этом остается возможность выйти по УДО раньше и точку в этом деле ставить рано. Корреспондент МИЦ «Известий» Дмитрий Вахницкий рассказал, как восприняли приговор осужденные, что говорят их адвокаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «карающий» стул Кокорина «приговорили» к уничтожению.