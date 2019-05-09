Видео: Самодельное взрывное устройство обнаружено у Черкизовского пруда в Москве

Сотрудники ФСБ подтвердили, что найденный в Черкизовском пруду предмет содержал в себе взрывное вещество.

Как стало известно 5-tv.ru, подозрительный предмет, по виду напоминающий жилет, из которого торчали провода, вечером в среду, 8 мая, обнаружил в частично осушенном водоеме в восточном административном округе Москвы, случайный прохожий. Мужчина сообщил о находке правоохранительным органам. К водоему прибыли полицейские и оцепили место с подозрительной находкой.

Позже прибывшие сотрудники ФСБ изъяли подозрительный предмет. Как выяснилось впоследствии, жилет был начинен поражающими элементами, и более чем 1,5 килограммами взрывчатого вещества. От жилета был выведен провод с кнопкой на конце для приведения устройства в действие. Состав вещества установит экспертиза. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как тайник со взрывчаткой был обнаружен в Подмосковье.