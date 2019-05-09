«Ряженые»: Порошенко в очередной раз оскорбил участников «Бессмертного полка»

Петр Порошенко оскорбил участников проходящей по всему миру акции «Бессмертный полк». Действующий президент Украины назвал чтущих память героев Великой Отечественной войны «ряжеными». Выступление транслировалось в эфире украинского канала «112 Украина».

Таким эпитетом Порошенко «наградил» участников всемирной акции памяти во время своего выступления, по случаю Дня победы во Второй мировой войне, который на Украине отмечается 8 мая.

«Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые „Полки Бессмертных“ по всему миру», — заявил Порошенко.

При этом, действующий украинский верховный главнокомандующий, с гордостью заявил, что за последние пять лет Украина под его руководством выработала свою линию отношения к Победе. По словам Порошенко, во время Второй мировой войны украинский народ «открыл множество страниц истории, которые ранее скрывались». Какие именно страницы военной истории были скрыты от украинского народа, Петр Порошенко не уточнил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Порошенко назвал «Бессмертный полк» частью «гибридной войны России».