Стало известно, почему у ребенка Меган Маркл и принца Гарри такое странное имя

Журналистам удалось разгадать загадку, которая вот уже два дня терзает людей по всему миру — почему герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и Меган Маркл дали своему сыну такое странное имя — Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

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Как сообщают Дни.ру, в имени зашифровано послание «Храбрый сын Гарри». Арчи — это уменьшительно-ласкательная форма немецкого имени Арчибальд, которое переводится как «храбрый». Вторая часть Харрисон или Гаррисон, в зависимости от транслитерации, в буквальном смысле читается как «сын Гарри».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что титул сын принца Гарри и Меган Маркл не получит. Британские СМИ пишут, что это свидетельствует о том, что родители не хотят воспитывать ребенка как королевского. Малыша представили прабабушке — королеве Елизавете II, а также общественности, 8 мая.