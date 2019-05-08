Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор — так герцог и герцогиня Сассекские назвали своего первенца, появившегося на свет 6 мая. Об этом принц Гарри и Меган Маркл сообщили в среду, 8 мая, на своей официальной странице в Instagram.

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Сегодня же восьмой правнук Елизаветы II был представлен Ее Величеству Королеве Великобритании. При этом событии в Виндзорском замке присутствовали и прадедушка малыша — Герцог Эдинбургский, принц Филипп. А также мама Меган Маркл.

Как пишет BBC, будучи первым сыном герцога, Арчи мог бы стать графом Думбартоном (это один из титулов принца Гарри) или лордом Арчи Маунтбэттен-Виндзор, Гарри и Меган решили не использовать титул для своего первенца, и он станет просто был господин Арчи Маунтбэттен-Виндзор. Это, по мнению издания, свидетельствует о том, что родители не хотят воспитывать ребенка как королевского.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первого выхода новорожденного в свет — на руках принца Гарри и в сопровождении Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сассекские показали сына журналистам.