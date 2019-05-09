В команде Зеленского раскритиковали закон об украинском языке

В окружении избранного президента Украины Владимира Зеленского высказались о принятом в Верховной раде законе об исключительности украинского языка, пишет RT.
Советник Зеленского по международной политике Святослав Юраш в эфире на одном из телеканала назвал норму «кнутом», который может иметь обратное действие.
Ранее сам Зеленский отмечал, что последствия данного закона о языке сложно спрогнозировать, и обещал проверить его на соответствие Конституции после вступления в должность.
В конце апреля в Верховной раде в окончательном чтении приняли закон о функционировании украинского языка. Действующий президент Украины Петр Порошенко обещал подписать документ.