В 2019 году Китай может столкнуться с крупнейшим в истории дефолтом в сфере внутренних облигаций. К такому выводу пришли в американском агентстве Bloomberg, пишет телеканал «360».

За первые месяцы текущего года китайские компании уже объявили о несостоятельности по долгам на 5,8 миллиарда долларов. Это в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года объемы дефолта могут достигнуть максимальных 13 триллионов долларов.

По версии Bloomberg, к такой ситуации привели сокращение финансирования компаний, правительственный контроль, давление на банки и борьба властей с теневым банкингом.

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