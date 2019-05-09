Видео: Иномарка наехала на пешеходов под Иркутском

В поселке Мамоны в Иркутской области водитель иномарки совершил наезд на пешеходов, сообщают очевидцы в социальных сетях.

В результате происшествия пострадали пять человек. На место ДТП прибыли медики скорой помощи и полицейские.

Как пояснил 40-летний водитель легковушки, инцидент произошел во время ремонта автомобиля, когда мужчина случайно переключил коробку передач в положение «D» и нажал на педаль газа. Предполагаемый виновник аварии дал показания сотрудникам автоинспекции и прошел медицинское освидетельствование.

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